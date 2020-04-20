Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü salgını, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz hafta sonu 18-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bugün yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasağının getirildiğini açıkladı. Peki, sokağa çıkma yasağı kaç gün? 23-26 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüsü salgını hakkında yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar merak içerisinde yeni sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, corona virüs salgınıyla mücadelede alınacak yeni tedbirleri kararlaştırmak için toplandı. Toplantının ardından konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağının getirildiğini açıkladı. 23 Nisan'dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik. Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde uyguladığımız hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da salgının kontrolünde büyük fayda sağladı. Bunun için tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında ise, yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırmasını özellikle planlıyoruz. 22 Nisan akşamı yine 00,00'dan itibaren; 23 Nisan zaten tatil, 24-25 ve 26 Nisan 00,00'a kadar bu devam edecek. 26'sında 24,00 itibariyle sokağa çıkma itibariyle sona erecektir. Bununla ilgili ayrıntılar içişleri bakanlığımız tarafından kamuoyumuzla paylaşılacaktır. Fırıncı, sucu, gazete bayileri, medya mensupları dahil olmak üzere tüm çalışan ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin ramazan bayram sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesi atmaya da başlayabiliriz. Tüm sektörlerin buna göre hazırlıklarını yapmalarında fayda görüyoruz. Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğe güvenle bakabiliriz. Bu topraklardan başka vatanımız, sinesine sığındığımız ve hizmet edeceğimiz halk yoktur." ifadesini kullandı.

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