20 Nisan 2020, Pazartesi

HABERLER

Türkiye'de en çok aranan 10 kelime ne? Corona virüsü sürecinde Google arama alışkanlıkları ne kadar değişti?

Türkiye'de en çok aranan 10 kelime ne?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.04.2020

Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından , en çok kullanılan uygulamalarında en çok aranan kelimeler virüsü sürecinde değişiklik gösterdi. Türkiye'de en çok aranan 10 kelime ne? Sosyal medyada en çok kullanılan etiketler ne?

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) Başkanvekili Ahmet Muhammed Çalmuk, yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak "Covid-19 ve Türkiye İnternet Alışkanlıkları Analizleri" çalışmasını hazırladıklarını bildirdi. Araştırmaya göre, 17 Nisan'a kadar 'da 2 milyondan fazla gönderinin #coronavirüs, #covid19, #coronatürkiye ve #coronagünleri etiketi ile paylaşıldığını aktaran Çalmuk, "Instagram'da #coronavirüs benzeri etiketlerle paylaşılan gönderiler 110 milyon kadar bir etkileşim aldı. #evdekal, #evdekaltürkiyem, #evdehayatvar etiketleri ile 3 milyondan fazla gönderi paylaşıldı. Bu gönderiler 145 milyondan fazla gösterim aldı." ifadelerini kullandı.

Çalmuk, Türkiye'de #coronavirüs ve benzeri etiketlerle 6 milyondan fazla twit atıldığını, atılan bu tivitlerin 1 milyardan fazla tık aldığını bildirdi.

GOOGLE ARAMA ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ

Indeks'te genel olarak Covid-19 ve benzeri arama gruplarını içeren 600 milyondan fazla içeriğin yüzde 57'sinin Google kayıtlı haber siteleri tarafından üretildiğini aktaran Çalmuk, "Covid-19 salgını sürecinde Türkiye genelinde internette yapılan en popüler ilk 10 arama; EBA TV, La Casa De Papel, kısa çalışma ödeneği, açık kapı, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe ne demek, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM olmuştur." ifadelerini kullandı.

Hangi ülke corona virüsüne karşı ne önlem aldı? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Hangi ülke corona virüsüne karşı ne önlem aldı? Hangi ülke corona virüsüne karşı ne önlem aldı?
Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy kimdir?
Bankaların çalışma saatleri değişti! Bankaların çalışma saatleri değişti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör