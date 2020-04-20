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Kaymakamlık ve Açık kapı sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 Giriş Tarihi: 20.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında maddi yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için sosyal yardımlar düzenleniyor. Peki, başvurusu nasıl yapılır? sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

salgını kapsamında birçok kampanyası düzenlendi. Kaymakamlıktan sosyal yardım almak isteyen vatandaşlar hangi adımları izlemesi gerektiğini araştırıyor.

KAYMAKAMLIKTAN SOSYAL YARDIM NASIL ALINIR?

Kaymakamlıktan sosyal yardım almak isteyen vatandaşların yaşadıkları yerde bulunan kaymakamlıklara giderek gerekli evrakları doldurması ve teslim etmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunacak kişilerin diğer devlet kurumlarından yardım almıyor, sigortalı bir işte çalışmıyor olması gerekmektedir. Sigortalı bir işe girildiğinde yardım kesilmektedir. Yapılan başvurular 1 veya 2 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır. Başvuru sonrası kurum yetkilileri eve gelmektedir. Kurum yetkililerinin onayı ardından yardım başvurusu olumlu veya olumsuz sonuçlanmaktadır. sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden de yapılmaktadır.

AÇIK KAPI SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

geçtiğimiz haftalarda fiziki tüm şubelerini internet ortamına taşımıştır. Açık kapı'nın resmi internet sitesinden yaptığınız başvuruların ardından sosyal yardım başvurunuz olumlu veya olumsuz en kısa sürede sonuçlanmaktadır.

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