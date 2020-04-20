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Corona virüsü ile mücadelede Milli Dayanışma Kampanyası'nda ne kadar toplandı? "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyası detayları...

Milli Dayanışma Kampanyası'nda ne kadar toplandı?
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 Giriş Tarihi: 20.04.2020

Çin'de başlayarak tüm dünyaya hızla yayılan ve dünya genelinde yaklaşık 2 buçuk milyon vaka sayısına ulaşılan salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Alınan önlemler kapsamında Başkan 'ın başlattığı 'nda toplanan miktar merak konusu olmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan miktarı açıkladı. Peki, Türkiye'm Kampanyası'nda ne kadar toplandı?

Başkan , Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında yaptığı konuşmanın ardından kabinesiyle uzun süren bir toplantıya girdi. Toplantının ardından sokağa çıkma yasağı da ilan edildi. salgını sürecinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde oluşturulan 'nda toplanan miltar da açıklandı.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NDA NE KADAR TOPLANDI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamada," 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. Çeşitli illerimizdeki 14 milyon metrekare hazine arazisini ilave olarak çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz. 269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Türkiyem kampanyasında toplanan para tutarı da 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı... haberin devamı

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