Corona virüsü ile mücadelede Milli Dayanışma Kampanyası'nda ne kadar toplandı? "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyası detayları...

Çin'de başlayarak tüm dünyaya hızla yayılan ve dünya genelinde yaklaşık 2 buçuk milyon vaka sayısına ulaşılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Alınan önlemler kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan miktar merak konusu olmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan miktarı açıkladı. Peki, Biz Bize Yeteriz Türkiye'm Kampanyası'nda ne kadar toplandı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında yaptığı konuşmanın ardından kabinesiyle uzun süren bir toplantıya girdi. Toplantının ardından sokağa çıkma yasağı da ilan edildi. Corona virüsü salgını sürecinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde oluşturulan Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan miltar da açıklandı.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NDA NE KADAR TOPLANDI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamada," 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. Çeşitli illerimizdeki 14 milyon metrekare hazine arazisini ilave olarak çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz. 269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan para tutarı da 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı." ifadelerini kullandı.

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