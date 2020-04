Kızılay'dan son dakika açıklaması! Corona virüsü salgını sonrası kan stokları düştü! Kızılay'a nasıl kan bağışlanır?

Her nesilin severek dinlediği The Beatles grubundan Paul McCartney'nin yazdığı şarkı sözleri açık arttırmayla satışa çıkartıldı. Paul McCartney'nin el yazısıyla yazdığı "Hey Jude" şarkı sözleri açık arttırmada biçilen fiyatın on katına tam 910 bin dolara satıldı.