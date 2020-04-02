02 Nisan 2020, Perşembe

HABERLER

Son dakika! Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona korku sendromu oluştu"

Bilim Kurulu üyesi en büyük tehlikeyi açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.04.2020

Son dakika haberine göre; üyesi Profesör Doktor , vatandaşları uyardı. Çelik, "Corona virüsü korku sendromu oluştu. Şu anda bizim toplumu en çok tehdit eden olay bu" ifadelerini kullandı. Çelik sözlerini "Korkuyu yenmemiz lazım. Bir maçı asla korku ve panikle kazanamazsınız. Bunun için sakin, tedbirli olmalıyız, panik halinden kurtulmalıyız" şeklinde sonlandırdı.

Sağlık Bakanlığı üyesi Prof. Dr. , insanlarda "Korona korku sendromu" oluştuğunu belirterek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin korku ve panikle kazanılamayacağını söyledi.

Prof. Dr. İlhami Çelik yaptığı açıklamada, evde kalınması çağrısında bulunarak, gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Bu virüsün veba ve tüberküloz gibi algılanmaması, insanların birbirine vebalı gibi yaklaşımda bulunmaması gerektiğine dikkati çeken Çelik, virüsün ömür boyu insan vücudunda kalmayacağını söyledi.

Son Dakika! Corona virüsü salgınına çözüm bulundu mu? Corona virüsü ilacı geliştirildi mi? Hidroksiklorokin nedir? Klorokin Nedir?

Çelik, koronavirüse yakalanan insanların yüzde 95 iyileştiğini vurgulayarak, "Yüzde 5 de yaşlı vatandaşlarımızda can kaybına giden sonuçlar görüyoruz. Bu çok üzücü bir şey. Bizlerin yapmaya çalıştığı şey yaşlıların hayata tutunmasını sağlamak. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Koronavirüse yakalanıp damgalanma korkusu yaşayan insanların varlığına dikkati çeken Çelik, "İki tip vatandaş var. Birincisi 'Ben test yaptırmak için geldim' diyen var. Bu test sadece o anı gösterir. Yarın, bu virüsü almayacağınız anlamına gelmez. Bu adli sicil kaydı gibi bir şey değil. Sizin siciliniz temiz diye ortaya çıkamazsınız çünkü virüsün ne zaman bulaşacağını bilemezsiniz. İkincisi test yaptırmaktan kaçınanlarda damgalanma korkusu var. Bu da yanlış bir şey. Birbirimize bulaşıcı hastalığımız var gibi davranmamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan corona virüsü ve turizm sezonu açıklaması

"ŞU ANDA ALTINDAN KALKAMAYACAĞIMIZ BİR HASTA POPÜLASYONUMUZ YOK"

Prof. Dr. Çelik, şunları kaydetti:

"Korona korku sendromu oluştu. Şu anda bizim toplumu en çok tehdit eden olay bu, korkuyu yenmemiz lazım. Bir maçı asla korku ve panikle kazanamazsınız. Bunun için sakin, tedbirli olmalıyız, panik halinden kurtulmalıyız. Bizim de öyle olmamız gerekiyor. Televizyonlar, daha temkinli, korku ve panikten uzaklaşacak şekilde yayın yapmalı. Basın yayının rolü çok büyük bu konuda. Bunun dışında kendi aramızdaki gereksiz dedikodular, fısıltılar ve medya dediğimiz aslında hiç sosyal olmayan vatandaşları korku ve paniğe sevk eden antisosyal dediğimiz medyanın rolü çok daha büyük gibi duruyor. Bunun yenebileceğimiz bir hastalık olduğunu insanlara anlatmamız lazım."

Son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan corona virüsü aşısı açıklaması

Koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemine değinen Çelik, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Şu anda altından kalkamayacağımız bir hasta popülasyonumuz yok. Süreci daha rahat götürebiliyoruz. İnşallah bu daha da artmaz. Bizim için önemli olan, hızlı pikin oluşmasını önlemek." diye konuştu.

Çelik, bu durumu engellemek için vatandaşın sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, koronavirüs tedavisi için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ve Türkiye'de ikinci kez enfekte olan bir vakaya rastlanılmadığını sözlerine ekledi.

Eczanelerin çalışma saatleri değişti haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Kasapoğlu federasyon başkanlarıyla toplantı yapacak Bakan Kasapoğlu federasyon başkanlarıyla toplantı yapacak
KYK yurt ücretleri iade ediliyor! KYK yurt ücretleri iade ediliyor!
Corona virüsü salgınına çözüm bulundu mu? Corona virüsü salgınına çözüm bulundu mu?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör