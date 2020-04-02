Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan corona virüsteki son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 356'ya ulaştığını bildirdi. Bugün 18 bin 757 kişiye daha test yapıldı, 2 bin 456 yeni vaka var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.

Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.



🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hQ1wSitTIQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2020

Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 18135'e yükseldiğini belirtirken, toplam 356 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı..

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