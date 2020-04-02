Son dakika! Corona virüsü salgını sürecinde kritik rol oynayan eczanelerin çalışma saatleri değişti! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı!
Son dakika haberi! Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden corona virüsü (Covid-19) salgını esnasında kritik rol oynayan eczaneler için İstanbul valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki, Eczanelerin çalışma saatleri ne?
Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkemizde de salgına karşı yeni önlemler alınıyor. Bu süreçte en kritik rollerden birini de eczaneler oynuyor. Eczaneler hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı ve vatandaşı bilgilendirdi.
ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATİ GÜNCELLENDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki eczanelerin pazar hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.
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