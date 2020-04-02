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Son dakika! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan corona virüsü ve turizm sezonu açıklaması

Bakan duyurdu! Mayıs sonuna ertelenecek
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Son dakika haberi... Kültür ve Bakanı , yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle turizm sezonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." ifadelerini kullandı. Ersoy sözlerini, "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak." şeklinde bitirdi.

Kültür ve Bakanı , nedeni ile turizm sezonu için yaptığı açıklamada, "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." dedi.

Öte yandan Ersoy, "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak." şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy askıdaki personelin kısa çalışma programına dahil edilebildiğini belirterek, "İşletmeler personelini çağırsın ve programdan yararlandırsın." ifadelerine yer verdi.

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