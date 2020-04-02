02 Nisan 2020, Perşembe
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Son dakika! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan corona virüsü ve turizm sezonu açıklaması
Son dakika corona virüsü haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle turizm sezonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." ifadelerini kullandı. Ersoy sözlerini, "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak." şeklinde bitirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs nedeni ile turizm sezonu için yaptığı açıklamada, "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." dedi.
Öte yandan Ersoy, "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak." şeklinde konuştu.
Bakan Ersoy askıdaki personelin kısa çalışma programına dahil edilebildiğini belirterek, "İşletmeler personelini çağırsın ve programdan yararlandırsın." ifadelerine yer verdi.
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