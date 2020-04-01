SON DAKİKAl Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel rakamı açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini açıkladı. Bakan Koca, Türkiye'de toplam vaka sayısının 15 bin 679'a, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 277'ye yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca ayrıca, il il Türkiye'deki corona virüs vakalarının sayısını açıkladı. İşte o rakamlar ve corona virüste son durum...

Corona virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Kurulu saat 13:30'da toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu..

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından derlenenler;

Corona virüs salgınında dünyada gelinen noktasında başlangıç günlerini bile unutturdu. Hiçbirimiz dünyanın neresinde olursa olsun her hangi bir insan bu hastalık yomuş gibi davranamaz. Eski dünya değil. Bu sürdüre geldiğimiz hayat değil. Uzun yıllardan beri dünya tüm ulusları ortak bir düşmana karşı savaşıyor.. Karşımızda sürekli hareket halinde olan sınırlarda zayıf noktaları tespit eden bir düşman var. İnsanlık buna ilk kez tanık oluyor. Araya mesafe koymak bizi güçlü kılıyor.

Dünya ne kadar başarı göstermişse izolasyona bağlı. corona Türkiye'ye girdiğinde bizim silahımızın da izolasyon olduğunu söyledik. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız kendimizi izole deceğiz. İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor. İlaç aşı çalışmalarını sürdüren bilim insanları ne diye ona bakmalıyız. Tıp şunu diyor; arama mesafe koy, temastan kaçın ve izole ol. İzolasyon korunmazsa diğer tedbirler bizleri korumaz.

Yakınları uyarmak gibi bir sorumluluğunuz var. Özgürlüğümüzü risk kısıtlıyor, birbirimiz değil. Bugünler dirayet günleridir. Bugünler geçicidir. aşarırsak, ki başaracağız birlikte gurur duyacağız. Bir yönüyle bu halk sağlığı savaşıdır. Virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır.

Virüsün bütün gücü yayılmasıdır. Bunu ona tanımayalım. Sizler kahraman olmalısınız. İzolemizi yaparak bundan korunmalıyız. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 bin 333 hastamız da iyileşerek taburcu edildi.

GÜNLÜK VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 bin 333 hastamız da iyileşerek taburcu edildi. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu

1 KİŞİ VİRÜSÜ 30 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR



Bizim filyasyon dediğimiz taradığımız hastaların durumu. Şu anda yaptığımız taramalarda hasta sayısı 10 bine vardı. Pozitif vakaları taradığımızda 46 kişi oldu. Aile hekimlerimize teşekkür etmek istiyorum bu tablonun ortaya çıkmasında çok yardımcı oldu. Bu taramada sadece 1 hastanın filyasyon çalışmasını örnek olarak gösteriyorum. Bulaştırdığı kişi sayısı 30. Kimlerde pozitif gördüğümüz, kimlerin yoğun bakımda olduğunu kimlerin hayatını gösterdiği bir örnek. Herkesin şu dönemde kendisini şüpheli görüp izole etmesini istiyoruz. Bulaştıran kişi ise hayatta ve hastaneye bile yatmadı. 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 12 kişinin de onun yüzünden pozitif olduğunu görüyoruz.

TÜM DÜNYAYA 3 AYDA YAYILDI



Virüs çok kolay bulaşıyor ve diğer hastalıklarda görmediğimiz şekilde yayılıyor. İzolasyonun ve hareketsizliğin önemli olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Bu virüs tüm dünyaya yayılımı 3 ayda oldu. Ne kadar kolay bulaştığını belirtmek istiyorum. Japon heyetiyle geçen görüştüm orada yapılan test sayısı 34 bin. Biz şuana kadar yaptığımız test sayısı 100 bini geçti. Kit sorunundan öte bunu çalışabilecek ortamın olması önemli. Biz merkez sayımızı artırıyoruz ve bunu yapabilecek merkezlere izin veriyoruz. Testi daha çok Bilim Kurulu'nda hastaık bulgusu olan ve şüpheli olanlara bu testin yapılabilmesi. Hastalık bulgusu olanlara bu test yapılmalı ve bu dönemde herkes kendini izole ederek geçirmesini istiyoruz.







İL İL VAKA SAYISINI AÇIKLADI



İşte Vaka sayımızı gösteren tablo. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli.

İstanbul: 8852 İzmir: 853 Ankara: 712 Konya: 584 Kocaeli: 410 Isparta: 286 Sakarya: 207 Adana: 197 Bursa: 135 Samsun: 112





60 YAŞIN ÜSTÜNDE YÜZDE 75'İ YOĞUN BAKIMDA



Toplam 39 ilimizde can kaybı var. 42 ilimizde vefat eden arkadaşımızın olmadığını gösteren tablo. Kayıplarımızın ağırlığı İstanbul ve İzmir'de.

60 yaşın üstünde %75'i yoğun bakımda. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın %69'u tansiyon hastası. Yoğum bakımdaki hastalarımızın %63.3 yine tansiyon hastası. Bizim şu dönemde kronik ve alt hastılğı olan ve 65 yaş üstü vatandaşımızın daha yüksek riskli olduğunu görüyoruz. O nedenle bu gruptaki vatandaşlarımızın asla ve asla evlerinden çıkmamaları, kendilerinini izole etmeleri için bu tabloyu gösteriyorum. Sağlık çalışanlarımıza ve Bilim Kurulumuza güvenelim. Can kayıplarını önleme yolu tedbirdir. Dışarı çıkmayalım virüse fırsat vermeyelim.

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