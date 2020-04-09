09 Nisan 2020, Perşembe

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Bilim adamları açıkladı! İşte corona virüse yol açan şey...

Bilim adamları açıkladı! İşte corona virüse yol açan şey...
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Dünyayı tam anlamıyla etkisi altına alan ve milyarlarca insanı eve kapanmaya zorlayarak, hayatı durdurma noktasına gelen corona virüsle ilgili bugüne kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. B adlı biyoloji bilimleri dergisinde yayımlanan araştırma, 1 buçuk milyondan fazla kişide görülen ve 88 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüs salgınına neyin yol açtığını ortaya koydu. işte detaylar...

Ortaya çıktığı Aralık ayından beri dünyaya diz çöktüren corona virüs, bugüne dek 1 buçuk milyondan fazla kişiye bulaşmakla kalmadı, 86 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Dünyanın neredeyse tamamına yayılan ve milyarlarca insanı eve kapanmaya zorlayarak hayatı tam anlamıyla felç eden corona virüsle ilgili bugüne pek çok teori ortaya atıldı.

Virüsün nasıl ortaya çıktığını anlamak için büyük uğraş veren uzmanlar ve bilim insanlarının B adlı biyoloji bilimleri dergisinde yayımladığı araştırma, bu kritik soruyu yanıtlar nitelikte.

Corona virüs salgını dünyanın bir çok yerinde binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açarken, insanların doğal yaşamı istismarıyla salgın hastalıklar arasındaki bağlantıyı ortaya koydu.

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Uzmanlar insanların vahşi hayvanlarla avcılık, ticaret veya hayvanların yaşam alanlarını işgal etme yoluyla yakın temasa geçmesinin, yeni salgın hastalıkların yayılması riskini artırdığını söylüyor.

BBC Bilim ve Çevre Muhabiri Helen Briggs'in kaleme aldığı habere göre, bilim insanları SARS, MERS, Ebola ve corona virüs gibi salgınların aslında gezegenin sağlığıyla ilgili bir çevre sorunu olduğunu vurguluyor.

Corona virüsün önce yarasalar ve diğer bazı evcil olmayan hayvanlarda - muhtemelen pangolinde - geliştiği ve bu hayvanın ticaretinin yapılması yoluyla insanlara geçtiği düşünülüyor.

Bu konudaki son araştırmayı yapan uzmanlar önce hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla ilgili bütün bilimsel çalışmaları taradılar.

Bir sonraki adım olarak ise bu çalışmaların verilerini Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) topladığı, soyu tükenme tehlikesiyle yüz yüze vahşi hayvanlara ilişkin bilgilerle birleştirdiler.

İnsan faaliyetleri yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan türlerinin bünyelerinde, insanlara geçebilecek özellikteki virüslerin, başka sebeplerle tehdit altında olan diğer hayvan türlerine kıyasla, en az iki misli daha fazla olduğu ortaya çıktı.rülebilir biçimlerini bulmalıyız."

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