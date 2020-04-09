SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan tarihinde yapılan 28 bin 578 corona virüsü testinden 4 bin 56'sının pozitif çıktığını, 296 hastanın iyileştiğini, 96 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 908'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 28 bin 578 corona vürüsü testinden 40 bin 56'sı pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, 296 hasta da iyileşti. Tabloda toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 552, toplam entübe hasta sayısı bin 17, toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 142 olarak yer aldı.

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