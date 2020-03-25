Son dakika corona virüsü gelişmesi! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Süleyman Soylu açıkladı

Sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Corona virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Son dakika gelişmeleri neler? Detaylar haberimizde

Son dakika corona virüsü gelişmesi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir." ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sokağa çıkma yasağı söylentileri hakkında özel bir televizyona konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı" dedi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili de konuşan Bakan Soylu, "Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir." ifadelerini kullandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65 DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısı yüzde 83 düştü. Şehir içi trafik yoğunluğunda 15 büyükşehirde düşüş yüzde 65." diye konuştu.

DİĞER