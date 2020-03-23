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Corona virüsü karantinasında Play station, Xbox, Pc için oynanacak en iyi spor oyunları

Karantinada oynanacak en iyi spor oyunları
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 Giriş Tarihi: 23.03.2020

Tüm dünyada corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Çin’de başlayan salgın neredeyse tüm dünyada görülmeye başlandı. Maalesef virüs ülkemize de sirayet etmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tüm vatandaşlara “Evde Kal” çağrısında bulundu. Birçok kişi kendisini evinde karantina altında tutarken boş vakitlerini değerlendirmek istiyor. Sizler için karantinada Play station, Xbox, Pc için oynanacak en iyi spor oyunlarını derledik.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı.Türkiye'de 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı uygulandı. Vatandaşlar kendini evinde karantinaya aldı. Türkiye'de evde Kal kampanyası başlatıldı. Sizler için karantinada oynanacak en iyi 10 spor oyununu derledik.

FIFA 20

Dünya'nın en ünlü futbol simülasyon oyunu 20, corona virüs sürecinde kendini karantina altında tutacak oyunseverlere ilaç gibi gelecek. Online ve singleplayer olarak oynanabilen FIFA 20'de, sokak futbolu modu, teknik direktör kariyer modu, futbolcu kariyer modu ve Ultimate team modu mevcut. Play station, Xbox ve bilgisayarda rahatlıkla oynanabiliyor.

Platform: Play Station, Xbox, PC

PES 20

Dünyaca ünlü Pro Evolotion Soccer'ın sevilen serilerinden biri olan PES 20'nin hayran kitlesi oldukça fazla. FIFA oynamaktan keyif almayanlar için PES 20 tercih edilebilir. FIFA'da olduğu gibi PES'te de online ve single player modlar mevcut.

Platform: Play Station, Xbox, PC

NBA2K20

Dünyanın en sevilen basketbol simulasyon oyunlarından biri olan 'de, oyuncu kariyer modu, online ve single player modları mevcut. Grafik olarak oldukça üst düzey bir performans sergileyen NBA 2K20'nin sizi içine çekerek güzel vakit geçirmenizi sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Platform: Play Station, Xbox, PC

FM 2020

2020 karantinada keyif alarak oynayabileceğiniz ender oyunlardan biridir. Kendi takımınızı oluşturmak, antrenman yaptırtmak, taktik ve mental olarak takımı hazırlamak ve maçlara takımınızın başında çıkmak mümkün. Oyun oldukça fazla detaya sahip ve tam anlamıyla futbol ziyafeti yaşatıyor.

Platform: PC

F1 2019

Henüz 2020 versiyonu çıkmadı. Ancak 2019 versiyonu da oldukça iyi olan bir yarış oyunu. Hayranı olduğunuz Formula 1 arabalarıyla muhteşem bir deneyim yaşayın. karantina süresinde size ilaç gibi gelecek oyunlardan biri.

Platform: Play Station, Xbox, PC

UFC 3

Dünyanın en popüler spor organizasyonlarından biri olan 'nin simulasyonu olan oyunda. Gerçek UFC karakterleriyle her siklette karşılaşmak mümkün. Ayrıca kendi karakterinizi oluşturarak bir kariyer yapma fırsatı da elinizde.

Platform: Play Station, Xbox, PC

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