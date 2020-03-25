Son Dakika! Okul tatili uzayacak mı? Dersler EBA’dan mı devam edecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca toplantıda
Corona virüsü Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kritik gündem için bir araya geldi. Toplanın ana gündemi eğitime verilen aranın uzatılması olacak. Toplantı bitiminde iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. Peki, okul tatili uzayacak mı? Dersler EBA’dan mı devam edecek?
Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kritik gündem için bir araya gelerek toplantı gerçekleştiriyor. Kritik toplantı saat 13.30'da başladı. Toplantı bitiminde iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Hastalıkla ilgili ne zaman pik yapacağı vs. gibi konuları bizim konuşmamız doğru değil bu bir bilim alanı. Bilim Kurulu ile istişare halindeyiz bir toplantımız olacak. Toplantı sonucunda bir değerlendirme yapılır. Önemli olan veriye dayalı yapılması. Somut verilere göre bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?
Ertelenen sınavlar ile ilgili de konuşan Milli Eğitim Bakani Selçuk. "Benim alanım rehberlik. Bir çocuğun sınava hazırlanırken takvime göre kendini nasıl hazırlıyor, stresi nasıl bunların hepsini biliyorum. O yüzden prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek tabi koşullar uygun olursa. Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık" diye konuştu.
OKULLARDA CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMİ ALINIYOR MU?
Milli Eğitim Bakanlığı corona virüse karşı tedbirlerini karşı aşamalı olarak hayata geçirdi. Okullarda bilgilendirme çalışmaları eş zamanlı hijyen ve olası bir tatil durumunda her zaman ve her yerden erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı.
EBA (UZAKTAN EĞİTİM) DEVAM EDİYOR MU?
Corona virüsü salgını riskinin artmasının ardından Nisan ayında gerçekleştirilmesi gereken ara tatil öne çekildi.16 Mart'ta bir hafta süreyle ara tatile çıkmıştı. Virüs riskinin devam etmesiyle birlikte 23 Mart'ta uzaktan eğitim programı hayata geçti. Uzaktan eğitim devam ediyor.
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