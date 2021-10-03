03 Ekim 2021, Pazar
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Göztepe'de İrfan Can Eğribayat'ın düşüşü sürüyor!
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray karşısında hatalı gol yiyen Göztepe'de İrfan Can Eğribayat, 8. hafta Giresunspor'la oynanan mücadelede ise penaltıya sebep verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanan maçta yediği hatalı golle takımın yenilgisinde rol oynayan genç file bekçisi İrfan Can, dün de Giresunspor maçında ikinci yarıda penaltıya sebep oldu. Yeni Asır'ın haberine göre; İrfan, Giresunsporlu futbolcu Suleymanov'u ceza alanı içinde düşürerek penaltıya neden oldu. İrfan iki haftadır yaptığı hatalarla sarı-kırmızılı ekibe 6 puan kaybettirdi. Sarıkırmızılı ekibi yıkan penaltı golünü geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Diabate kaydetti. Giresunspor büyük sevinç yaşadı.
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