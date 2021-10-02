02 Ekim 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Göztepe 0-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Giresunspor ilk galibiyetini aldı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı Karadeniz ekibi, 71. dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Göztepe ile Giresunspor İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Giresunspor, 71. dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Karşılaşmada Göztepe, 61'de Tijanic ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Giresunspor, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almış oldu ve puanını 5'e yükseltti.

Göztepe ise 5 puanda kaldı.

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