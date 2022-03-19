Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Alanyaspor maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.