05 Ekim 2021, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika spor haberi: Göztepe'de gündem Bernd Schuster!

Bernd Schuster Süper Lig’e dönüyor!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Süper Lig takımlarından Göztepe'de Nestor El Maestro ile yolların ayrılması planlanırken gündeme gelen son isim Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Bernd Schuster oldu. İzmir temsilcisi teknik direktörlük koltuğu için tercihini yine bir yabancı hocadan yana kullanmak isteyecek. | Son dakika spor haberleri

Göztepe, Ünal Karaman'ın görevine son verilmesinin ardından sürpriz bir şekilde takımın başına getirdiği Nestor El Maestro'dan da umduğunu bulamadı. İzmir ekibinde hoca arayışları başladı. Nestor'la yarın yapılacak olan görüşmede yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilirken yeniden gündeme gelen Tamer Tuna'ya ise Başkan Sepil'in sıcak bakmadığı vurgulandı.


Ege temsilcisi tercihini yine bir yabancı hocadan yana kullanmak isteyecek. Fanatik'in haberine göre, yönetime önerilen adaylar arasında bir dönem Beşiktaş 'ı da çalıştıran efsane teknik adam Bernd Schuster'in de olduğu kaydedildi.

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