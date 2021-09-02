Son dakika transfer haberleri: Göztepe Tayfun Korkut'la anlaşma sağladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. İzmir ekibi, Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tayfun Korkut'u getirdi. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla beraber teknik direktör değişiklikleri de tekrar gündeme geldi. Son olarak, Ünal Karaman; Göztepe'yle karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldı. Yalçın Koşukavak, Şenol Can ve Samet Aybaba'dan sonraki dördüncü görev değişikliği Göztepe'de yaşanmış oldu. İzmir temsilcisi, Karaman'ın koltuğu için Tayfun Korkut'la anlaşma sağladı.

8 YIL SONRA YENİDEN TÜRKİYE

Futbola, Almanya'nın Stuttgart Kickers ekibinde başlayan Tayfun Korkut, Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın formalarını terletmişti. Teknik direktörlük kariyerinde de A Milli Takım'da görev alan çalıştırıcı, 2012-13 sezonunda Abdullah Avcı'nın idaresinde yardımcı antrenörlük yapmıştı. Korkut, 8 yıllık aradan sonra bu kez Göztepe'nin başına geçecek.

DİĞER

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ