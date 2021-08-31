31 Ağustos 2021, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberi: Göztepe'de Ünal Karaman ile yollar ayrıldı!

Süper Lig’de flaş ayrılık! Resmen açıklandı
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 Giriş Tarihi: 31.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı. İzmir temsilcisinden yapılan duyuruda, "Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İzmir ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır.

Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

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