Son dakika spor haberi: Göztepe Çağdaş Atan ile anlaşamadı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de ilk 3 haftanın ardından teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Göztepe, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Çağdaş Atan ile anlaşma sağlayamadı.
Süper Lig'de teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ilk 3 maç sonrası ayıran Göztepe, gündemine aldığı Çağdaş Atan'la da anlaşamadı. Geçen hafta içinde Tayfun Korkut'la masaya oturup son anda imza atmadan masadan kalkan Göz-Göz, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan 41 yaşındaki Atan'la da orta yolu bulamadı. Genç teknik adam, yapılan görüşmeler sonrası yönetime bir süre dinlenip takım çalıştırmayacağını bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, bu gelişme üzerine Emre Belözoğlu ve Hamza Hamzaoğlu'nu gündemine aldı.
Geçen sezonun son haftalarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Türk futbolunun en önemli eski yıldızlarından Emre Belözoğlu'nun UEFA Pro Lisans diplomasının olmamasının yönetimi düşündürdüğü öğrenildi. Daha önce Galatasaray'la 2014-2015 sezonunda şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu, son olarak geçen sezon Kayserispor'da görev aldı. Süper Lig'de yıllardır tercihini yerli teknik adamlardan yana kullanan Başkan Mehmet Sepil'in ilk kez yabancı bir teknik direktörü gündeme alabileceği de öğrenildi.
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