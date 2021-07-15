15 Temmuz 2021, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberleri: Göztepe'den Ferjani Sassi'ye kanca

Ferjani Sassi'ye kanca! Görüşmeler hızlandı
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 Giriş Tarihi: 15.07.2021

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Göztepe, Mısır'ın Zamalek ekibiyle sözleşmesi sona eren Tunuslu orta saha oyuncusu Ferjani Sassi için girişimlerini hızlandırdı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Göztepe, transferde atağa kalktı.

Şu ana kadar Kahraman, Şefik, Arslanagic ve Baku ile resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Tunuslu Ferjani Sassi'yi listesine aldı. Son olarak Mısır Ligi'nde Zamalek forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlere başlayan Göztepe'nin oyuncu ve menajeriyle görüşmelerini hızlandırdığı bildirildi. Sözleşmesi sona eren Sassi'nin Zamalek'te kalmak istemediği ve Türkiye'yi tercih edeceği vurgulandı.

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