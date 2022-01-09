09 Ocak 2022, Pazar

SÜPER LİG

Göztepe - Antalyaspor maçı | CANLI

Göztepe - Antalyaspor | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Hüseyin Göçek yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GÖZTEPE - ANTALYASPOR İLK 11'LER:

GÖZTEPE: İrfan, Murat, Arslanagic, Atınç, Walker, Kerim, Obinna, Soner, Baku, Halil, Cherif

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Hakan, Mukairu, Doğukan, Amilton, Fredy, Crivelli

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Antalyaspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 16:00'da bailadı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Kayserispor - Altay | CANLI Kayserispor - Altay | CANLI
Sivasspor’dan Konyaspor’a dev çelme! Sivasspor'dan Konyaspor'a dev çelme!
Cimbom zirveden koptu! İşte güncel puan durumu... Cimbom zirveden koptu! İşte güncel puan durumu...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör