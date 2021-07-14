Son dakika transfer haberi: Göztepe Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Zanka'yı istiyor
Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Fenerbahçe forması giyen Sinan Gümüş ve Zanka'ya talip oldu. İzmir ekibinin, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'nın vereceği kararı beklediği öğrenildi.
Süper Lig'de transfer döneminde son olarak Kongo asıllı Alman orta saha Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Fenerbahçe'yi bekliyor. Sarı-lacivertlilerden Zanka ve Sinan'ı isteyen Göz-Göz'ün Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın vereceği karara göre hareket edeceği bildirildi.
Göztepe'nin ayrıca geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Fousseni Diabate'yle de görüşmelerini sürdürdüğü, Malili oyuncunun yeni sezonda da İzmir ekibinde oynamaya sıcak baktığı vurgulandı. Göztepe'nin Nijeryalı golcüsü Ideye'yi ise takımdan göndermek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi. Ancak deneyimli golcüye hiçbir teklifin gelmedi, Ideye'nin de alacaklarını bırakmak istemediği için Göztepe'den ayrılmayı düşünmediği dile getirildi. Göztepe, Ideye'yi yollaması halinde takıma forvet takviyesi yapacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası