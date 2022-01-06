06 Ocak 2022, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'ın istediği İrfan Can Eğribayat için transfer kararı verildi!

G.Saray’ın istediği İrfan Can için transfer kararı verildi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

Süper Lig'de Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Göztepe'li İrfan Can Eğribayat için karar verildi. İzmir ekibi, 23 yaşındaki file bekçisini takımda tutma kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spro haberi)

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci devresinde kümede kalma mücadelesi verecek Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat ve orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'nun takımda kalacağı bildirildi. İrfan Can için Galatasaray'ın, Soner için ise İttifak Holding Konyaspor'un devrede olduğu vurgulanırken, yönetimin iki futbolcuyu da devre arasında satmayacağı bildirildi. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun da İrfan Can ve Soner'in transferine vize vermediği açıklandı.

Dış transferde ise Yunanistan'ın Atromitos takımından Boşnak kaleci Kenan Piric'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların sol bek Francois Moubandje ve Başakşehirli orta saha Daniel Aleksic konusunda da girişimleri sürüyor. İki oyuncunun büyük ölçüde Göztepe'ye imza atması bekleniyor. Öte yandan Göztepe, corona virüsü şokuyla sarsıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımıza yapılan Covid 19 PCR testi neticesinde 1 futbolcumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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