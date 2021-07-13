Son dakika Süper Lig transfer haberleri: Makana Baku Göztepe'de!

Süper Lig'de transferler peş peşe açıklanmaya devam ediyor... İzmir ekibi Göztepe, Kongo asıllı Alman futbolcu Makana Baku'yu transfer ettiğini açıkladı. Kulübün resmi hesabından yapılan duyuruda, "Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzaladık" denildi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Makana Baku'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "1998 doğumlu oyuncu Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. 8 Nisan 1998'de Almanya'da dünyaya gelen ve Almanya U21 milli takımı ile de sahada yer alma başarısı gösteren Baku, SG Sonnenhof Großaspach, Warta Poznań ve Holstein Kiel takımlarında forma giydi. Baku'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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