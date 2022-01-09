09 Ocak 2022, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Göztepe - Antalyaspor maçı saat kaçta?
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele önecesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Antalyaspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe SK: İrfan Can, Angel, Arslanagic, Atınç, Kerim, Nwobodo, Soner, Berkan Emir, Halil, Lourency, Jahovic

Antalyaspor: Boffin; Veysel, Kudryashov, Eren Albayrak; Bünyemin Balcı, Poli, Milosevic, Güray Vural; Amilton, Doğukan Sinik, Mukairu

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