Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele önecesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
👉 GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Göztepe - Antalyaspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Göztepe SK: İrfan Can, Angel, Arslanagic, Atınç, Kerim, Nwobodo, Soner, Berkan Emir, Halil, Lourency, Jahovic
Antalyaspor: Boffin; Veysel, Kudryashov, Eren Albayrak; Bünyemin Balcı, Poli, Milosevic, Güray Vural; Amilton, Doğukan Sinik, Mukairu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı