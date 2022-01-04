04 Ocak 2022, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Balazs Megyeri'nin sözleşmesi feshedildi!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 Giriş Tarihi: 04.01.2022

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 31 yaşındaki kalecisi Balazs Megyeri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Deneyimli eldivenin mukavelesi sezon sonunda bitiyordu.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 31 yaşındaki kaleci Balazs Megyeri ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

İşte o açıklama:

Kamuoyunun Bilgisine: Oyuncumuz Balazs Megyeri ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Balazs Megyeri'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.

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