Göztepe'de Balazs Megyeri'nin sözleşmesi feshedildi!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 31 yaşındaki kalecisi Balazs Megyeri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Deneyimli eldivenin mukavelesi sezon sonunda bitiyordu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 31 yaşındaki kaleci Balazs Megyeri ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
İşte o açıklama:
Kamuoyunun Bilgisine: Oyuncumuz Balazs Megyeri ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Balazs Megyeri'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.
Kamuoyunun Bilgisine: Oyuncumuz Balazs Megyeri ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 4, 2022
Balazs Megyeri'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz. #Göztepe pic.twitter.com/hs1COKvEbW
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