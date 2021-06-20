20 Haziran 2021, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberi: Eski Fenerbahçeli Andre Ayew Göztepe yolunda!

Eski F.Bahçeli yıldız Göztepe yolunda!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

'de, 2018-2019 sezonunda kiralık olarak boy gösteren , yolunda. takımlarından 'de ter döken ve kontratı ay sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki yıldız oyuncuya ilk teklif yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, 'ın yerli yıldızı 'in ardından, 'nin eski golcüsü 'i de listesine ekledi.

'da yer alan habere göre, yönetim scout ekibi tarafından kulübe önerilen golcüyü de gündemine aldı. 'te ekibinde forma giyen ve kontratı ay sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki deneyimli oyuncuya Göz-Göz menajeri kanalıyla ilk teklifini iletti. yönetimin, transferi en kısa sürede çözüme kavuşturması bekleniyor. Fenerbahçe'de bir sezon forma giyen Ayew, , ve 'ta da forma giydi.

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