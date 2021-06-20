Son dakika transfer haberi: Eski Fenerbahçeli Andre Ayew Göztepe yolunda!

Fenerbahçe'de, 2018-2019 sezonunda kiralık olarak boy gösteren Andre Ayew, Göztepe yolunda. İngiltere Championship takımlarından Swansea'de ter döken ve kontratı ay sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki yıldız oyuncuya ilk teklif yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Göztepe, Beşiktaş'ın yerli yıldızı Umut Nayir'in ardından, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Andre Ayew'i de listesine ekledi.

Yeniasır'da yer alan habere göre, yönetim scout ekibi tarafından kulübe önerilen Ganalı golcüyü de gündemine aldı. İngiltere Championship'te Swansea ekibinde forma giyen ve kontratı ay sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki deneyimli oyuncuya Göz-Göz menajeri kanalıyla ilk teklifini iletti. yönetimin, transferi en kısa sürede çözüme kavuşturması bekleniyor. Fenerbahçe'de bir sezon forma giyen Ayew, Marsilya, Lorient ve West Ham United'ta da forma giydi.

DİĞER

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ