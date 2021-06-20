20 Haziran 2021, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberleri: Göztepe Benjamin Tetteh için harekete geçti

Göztepe'den golcü harekatı!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'de 2021-2022 sezonuna yönetiminde girecek olan Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak 'dan 'ı kadrosuna katan İzmir ekibi şimdi de gündemine geçen sezonu 'da geçiren 'i aldı.

'de yeni sezon öncesi ilk transferini 'dan stoper 'ı alarak gerçekleştiren Göztepe, golcü arayışlarını hızlandırdı. 'tan ayrılan eski forveti 'e teklif götüren sarı-kırmızılalıların geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen 'le de ilgilendiği iddia edildi. ekibi 'ın bonservisli oyuncusu olan Ganalı'yı kadrosuna dahil etmek için çalışma başlatan sarı-kırmızılıların transferde önemli adımlar attığı bildirildi. Tetteh'in de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemesi Göztepe'nin elini güçlendirdi.
'daki kariyerine 'nın takımında başlayan 23 yaşındaki forvet, Çekya'da , Bohemians 1905 ve Sparta Prag'da top koşturdu. Yeni Malatyaspor'da 2020-2021'de 32 müsabakaya çıkan oyuncu 2 bin 527 dakika sahada kaldı. Tetteh, Yeni Malatyaspor formasıyla 5 kez fileleri sarsıp 4 de asist yaptı.
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