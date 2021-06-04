04 Haziran 2021, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika spor haberleri | Halil Akbunar: Milli formaya asla küsmem

Milli formaya asla küsmem
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nda (EURO 2020) öncesi kadrodan çıkarılan 4 isimden biri olan Göztepeli futbolcu açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, "Ay-yıldızlı formaya asla küsmem. Kırılmak gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Orası hizmet yeridir. Bugün bir kez daha çağrılsam, yine aynı heyecan ve gururla koşa koşa giderim" dedi.

'nin geçen sezon tüm maçlarında oynayarak 19 gole direkt katkı sağlayan deneyimli futbolcusu , önemli açıklamalarda bulundu.

'nın için geniş kadrosuna davet edilip ardından kadroda yer bulamayan Halil, "Ay-yıldızlı formaya asla küsmem. Kırılmak gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Orası hizmet yeridir. Bugün bir kez daha çağrılsam, yine aynı heyecan ve gururla koşa koşa giderim" ifdalerini kullandı.

Milli takımın turnuvada başarılı olacağına inandığını kaydeden Halil Akbunar, "Takımımızın başarısını her zamanki gibi canı gönülden istiyorum. Milli formamımızı giydiğim için çok mutluyum. Milli takım çocukluğumdan itibaren hayalim olan bir yerdi, çok gurur duydum" yorumunu yaptı.

Öte yandan Halil için 'ın devrede olduğu vurgulandı. Galatasaraylı yöneticilerin en kısa zamanda Başkan 'le görüşme yapacağı ve Halil için teklifi resmileştireceği ileri sürüldü.

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