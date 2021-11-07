Göztepe 0-2 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan oynanan maçlarla devam etti. Ligde, Göztepe ile Konyaspor İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, Sokol Cikalleshi kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile Konyaspor İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Serdar Gürler'in asistleriyle Cikalleshi kaydetti.

Göztepe'de Yalçın Kayan 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla beraber Konyaspor puanını 23'e yükseltti ve 3. sırada kendisine yer buldu. Göztepe ise 9 puanla 19. sırada kaldı.

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