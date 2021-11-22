Kayserispor - Göztepe maçı | CANLI
Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER:
Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mane, Thiam, İlhan
Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Lourency, Cherif
KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Göztepe maçı 22 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de bailadı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
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