01 Ocak 2021, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den Jeremain Lens hamlesi! Girişimlere başlandı

Süper Lig ekibinden Jeremain Lens hamlesi! Girişimlere başlandı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 01.01.2021

’dan Beykan’la anlaşan Göztepe, esas bombayı ’ta kadro dışı kalan Hollandalı yıldız ile patlatmaya hazırlanıyor... ’ın anlaşmaya sıcak baktığı öğrenildi.

'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, transfer harekatına başladı. . Lig ekibi 'dan 'le anlaşan sarı-kırmızılılar, Beşiktaşlı için de nabız yokluyor. Sezon başında 'ta süresiz kadro dışı bırakılan Hollandalı yıldız oyuncu için ekibinin girişimlere başladığı, teknik direktör 'un da Lens'i kadrosunda görmek istediği bildirildi.
4 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ın da Lens'i elden çıkarmak istediği ve Göztepe ile anlaşabileceği öğrenildi. 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, , , PSV
Eindhoven, , , ve Beşiktaş'ta oynadı. Son 4 sezonunu siyah-beyazlılarda geçiren Lens, bu sezon sadece 4 resmi maça çıkıp, kadro dışı bırakıldı. Haftayı bay geçecek Göztepe'nin 5 Ocak'ta başlayacak ara transferde kadrosuna en az 4 takviye yapacağı belirtildi. (Fotomaç)

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