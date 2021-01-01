Göztepe'den Jeremain Lens hamlesi! Girişimlere başlandı
Ankaraspor’dan Beykan’la anlaşan Göztepe, esas bombayı Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Hollandalı yıldız Jeremain Lens ile patlatmaya hazırlanıyor... Kartal’ın anlaşmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, transfer harekatına başladı. TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'le anlaşan sarı-kırmızılılar, Beşiktaşlı Jeremain Lens için de nabız yokluyor. Sezon başında Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı bırakılan Hollandalı yıldız oyuncu için İzmir ekibinin girişimlere başladığı, teknik direktör İlhan Palut'un da Lens'i kadrosunda görmek istediği bildirildi.
4 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ın da Lens'i elden çıkarmak istediği ve Göztepe ile anlaşabileceği öğrenildi. 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, Alkmaar, Nijmegen, PSV
Eindhoven, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı. Son 4 sezonunu siyah-beyazlılarda geçiren Lens, bu sezon sadece 4 resmi maça çıkıp, kadro dışı bırakıldı. Haftayı bay geçecek Göztepe'nin 5 Ocak'ta başlayacak ara transferde kadrosuna en az 4 takviye yapacağı belirtildi. (Fotomaç)
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