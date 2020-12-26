26 Aralık 2020, Cumartesi
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İlhan Palut, bir süredir kazanamadıklarını belirterek, "Bugün isteğimiz 3 puandı ve oyuncularım da son derece istekli başladılar. Golü de bulduk ve sonrasında top biraz daha rakipte kalsa da onların hiçbir net pozisyonu yokken bizim pozisyonlarımız vardı ilk yarıda. İkinci yarıda topun arkasında daha çok kaldık, topa biraz daha sahip olabilirdik. Geçiş hücumlarıyla son derece net pozisyonlar, maçı bitirebilecek fırsatlar yakaladık ancak maalesef değerlendiremedik. Bunun sonucunda da Karagümrük takımının maça olan asılması devam etti ve bir duran top golüyle beraberliği yakaladılar. Maçı yeniden forse etmeye başladık, pozisyonlar bulduk ama rakibimizin de pozisyonları vardı. Maçın geneline baktığımızda ben oyuncularımın performansından memnunum. Bugün çok çalışıp çok mücadele ettiler. Maalesef sonuç anlamında yine istediğimizi alamadık" dedi.
"Guilherme'yi teknik anlamda kullanmamız mümkün değil"
Fikstürün ve pozitif vakaya sahip olan 3 oyuncunun rotasyonu daralttığını söyleyen Palut, "Sahaya çıkan her oyuncu elinden gelen her şeyi yaptı. Kötü bir dönem yaşıyoruz ama bu dönemdeki maçların hiçbirinden rakiplerimiz bize üstünlük sağlayamadı. Guilherme'nin yurt dışı transfer isteği var. Guilherme bizim takımdaki oyuncuların konsantrasyonunda değil Göztepe için. Teknik anlamda Guilherme'yi kullanmamız mümkün değil. Transfer süreci yönetimin yönettiği bir süreç. Nasıl sonuçlanacağına bakacağız" ifadelerini kullandı
İlhan Palut: Guilherme’yi teknik anlamda kullanmamız mümkün değil
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının sahada her şeyini verdiğini ancak sonuç olarak istediklerini alamadıklarını söyledi. Palut, yurt dışına transfer olmak isteyen Guilherme için ise, “Guilherme’yi teknik anlamda kullanmamız mümkün değil” dedi.
Süper Lig'in 14. hafta maçında Göztepe, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, maçı değerlendirdi.
İlhan Palut, bir süredir kazanamadıklarını belirterek, "Bugün isteğimiz 3 puandı ve oyuncularım da son derece istekli başladılar. Golü de bulduk ve sonrasında top biraz daha rakipte kalsa da onların hiçbir net pozisyonu yokken bizim pozisyonlarımız vardı ilk yarıda. İkinci yarıda topun arkasında daha çok kaldık, topa biraz daha sahip olabilirdik. Geçiş hücumlarıyla son derece net pozisyonlar, maçı bitirebilecek fırsatlar yakaladık ancak maalesef değerlendiremedik. Bunun sonucunda da Karagümrük takımının maça olan asılması devam etti ve bir duran top golüyle beraberliği yakaladılar. Maçı yeniden forse etmeye başladık, pozisyonlar bulduk ama rakibimizin de pozisyonları vardı. Maçın geneline baktığımızda ben oyuncularımın performansından memnunum. Bugün çok çalışıp çok mücadele ettiler. Maalesef sonuç anlamında yine istediğimizi alamadık" dedi.
"Guilherme'yi teknik anlamda kullanmamız mümkün değil"
Fikstürün ve pozitif vakaya sahip olan 3 oyuncunun rotasyonu daralttığını söyleyen Palut, "Sahaya çıkan her oyuncu elinden gelen her şeyi yaptı. Kötü bir dönem yaşıyoruz ama bu dönemdeki maçların hiçbirinden rakiplerimiz bize üstünlük sağlayamadı. Guilherme'nin yurt dışı transfer isteği var. Guilherme bizim takımdaki oyuncuların konsantrasyonunda değil Göztepe için. Teknik anlamda Guilherme'yi kullanmamız mümkün değil. Transfer süreci yönetimin yönettiği bir süreç. Nasıl sonuçlanacağına bakacağız" ifadelerini kullandı
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