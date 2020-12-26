26 Aralık 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

İlhan Palut: Guilherme’yi teknik anlamda kullanmamız mümkün değil

İlhan Palut'tan Guilherme yorumu! Teknik anlamda...
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

, Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının sahada her şeyini verdiğini ancak sonuç olarak istediklerini alamadıklarını söyledi. Palut, yurt dışına olmak isteyen Guilherme için ise, “Guilherme’yi teknik anlamda kullanmamız mümkün değil” dedi.

'in 14. hafta maçında Göztepe, sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında , maçı değerlendirdi.
İlhan Palut, bir süredir kazanamadıklarını belirterek, "Bugün isteğimiz 3 puandı ve oyuncularım da son derece istekli başladılar. Golü de bulduk ve sonrasında top biraz daha rakipte kalsa da onların hiçbir net pozisyonu yokken bizim pozisyonlarımız vardı ilk yarıda. İkinci yarıda topun arkasında daha çok kaldık, topa biraz daha sahip olabilirdik. Geçiş hücumlarıyla son derece net pozisyonlar, maçı bitirebilecek fırsatlar yakaladık ancak maalesef değerlendiremedik. Bunun sonucunda da Karagümrük takımının maça olan asılması devam etti ve bir duran top golüyle beraberliği yakaladılar. Maçı yeniden forse etmeye başladık, pozisyonlar bulduk ama rakibimizin de pozisyonları vardı. Maçın geneline baktığımızda ben oyuncularımın performansından memnunum. Bugün çok çalışıp çok mücadele ettiler. Maalesef sonuç anlamında yine istediğimizi alamadık" dedi.

"Guilherme'yi teknik anlamda kullanmamız mümkün değil"

Fikstürün ve pozitif vakaya sahip olan 3 oyuncunun rotasyonu daralttığını söyleyen Palut, "Sahaya çıkan her oyuncu elinden gelen her şeyi yaptı. Kötü bir dönem yaşıyoruz ama bu dönemdeki maçların hiçbirinden rakiplerimiz bize üstünlük sağlayamadı. Guilherme'nin yurt dışı isteği var. Guilherme bizim takımdaki oyuncuların konsantrasyonunda değil Göztepe için. Teknik anlamda Guilherme'yi kullanmamız mümkün değil. Transfer süreci yönetimin yönettiği bir süreç. Nasıl sonuçlanacağına bakacağız" ifadelerini kullandı
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