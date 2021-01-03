Marcelo Süper Lig'e dönüyor! İşte o kulüp...
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Marcelo, Süper Lig'e geri dönüyor. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper o kulübe çok yakın! İşte detaylar...
2016-17 yıllarında Beşiktaş'ta forma giyen ve başarılı bir grafik çizerek Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a transfer olan Marcelo, Süper Lig'e geri dönüyor. İzmir temsilcisi Göztepe, kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak için Marcelo ile görüşmelere başladı. Titi'yi gözden çıkaran Göz-Göz Marcelo Antonio Guedes'i renklerine bağlamak için harekete geçti.
33 yaşındaki 1.91'lik stoperin sezon sonu Lyon ile sözleşmesi bitiyor. Sezon sonunu beklemek istemeyen sarı kırmızılı ekip devre arasında Marcelo'yu kadrosuna katmak için ikna çalışmalarına başladı. Brezilyalı stoperin menajerinden olumlu yanıt alan Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, daha somut adımlar atarak devre arasında transferi bitirmeye çalışacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları