04 Ocak 2021, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Marcelo Süper Lig'e dönüyor! İşte o kulüp...

Marcelo Süper Lig'e dönüyor!
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

Bir dönem 'ta forma giyen , 'e geri dönüyor. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper o kulübe çok yakın! İşte detaylar...

2016-17 yıllarında 'ta forma giyen ve başarılı bir grafik çizerek ekiplerinden 'a transfer olan , 'e geri dönüyor. temsilcisi , kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak için Marcelo ile görüşmelere başladı. Titi'yi gözden çıkaran Göz-Göz Marcelo 'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

33 yaşındaki 1.91'lik stoperin sezon sonu Lyon ile sözleşmesi bitiyor. Sezon sonunu beklemek istemeyen sarı kırmızılı ekip devre arasında Marcelo'yu kadrosuna katmak için ikna çalışmalarına başladı. Brezilyalı stoperin menajerinden olumlu yanıt alan Başkanı , daha somut adımlar atarak devre arasında transferi bitirmeye çalışacak.

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