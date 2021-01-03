Marcelo Süper Lig'e dönüyor! İşte o kulüp...

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Marcelo, Süper Lig'e geri dönüyor. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper o kulübe çok yakın! İşte detaylar...

2016-17 yıllarında Beşiktaş'ta forma giyen ve başarılı bir grafik çizerek Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a transfer olan Marcelo, Süper Lig'e geri dönüyor. İzmir temsilcisi Göztepe, kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak için Marcelo ile görüşmelere başladı. Titi'yi gözden çıkaran Göz-Göz Marcelo Antonio Guedes'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

33 yaşındaki 1.91'lik stoperin sezon sonu Lyon ile sözleşmesi bitiyor. Sezon sonunu beklemek istemeyen sarı kırmızılı ekip devre arasında Marcelo'yu kadrosuna katmak için ikna çalışmalarına başladı. Brezilyalı stoperin menajerinden olumlu yanıt alan Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, daha somut adımlar atarak devre arasında transferi bitirmeye çalışacak.

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