16 Temmuz 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de gözden düştüler

Göztepe'de gidecekler belli oldu!
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 Giriş Tarihi: 16.07.2020

'de düşüş devam ediyor. 'de oynadığı son 10 karşılaşmada sadece 5 puan toplayabilen İzmir ekibi gelecek sezon yapılanmasında kadroda düşünmediği oyuncuları belirledi.İşte detaylar..

'de son 6 maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik alarak galibiyetle tanışamayan 'de özellikle 4 yabancı futbolcu gözden düştü. Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda takımın as futbolcularından sağ bek Gassama, orta saha Castro, stoper Reis ile golcü Jerome düzenli forma giyemedi. Göztepe fomasıyla toplam 99 maça çıkıp kulüp tarihinin en çok görev yapan yabancı oyuncusu olan Portekizli Castro son 6 maçın 3'üne yedek kulübesinde başladı. Deniyimli futbocu sadece 1 müsabakada 90 dakika sahada kalabildi.
Geçen sezondan bu yana büyük beklentilerle gelmesine rağmen takımın gol yükünü çekemeyen İngiliz forvet Jerome ise sadece Trabzonspor karşılaşmasında oynadı. Jerome diğer 5 maçta ise kadroya dahi giremedi. Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Wallace Reis de verilen aranın ardından oynanmaya başlayan maçlarda 1 dakika bile sahaya çıkamadı. Göz-Göz'ün önemli isimlerinden Gassama da formayı mevkidaşı Murat'a kaptırdı. Senegalli oyuncu 6 karşılaşmanın 3'ünde oynadı, 3'ünde ise yedek bekledi. Göztepe'de Castro, Jerome ve Reis'in lig bitiminde mukaveleleri sona erecek.

Aykut Kocaman Göztepe yolunda

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Aykut Kocaman'ın yeni takımı belli oluyor! Aykut Kocaman'ın yeni takımı belli oluyor!
Castro Göztepe tarihine geçti Castro Göztepe tarihine geçti
Gençlerbirliği zorlanmadı! Gençlerbirliği zorlanmadı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör