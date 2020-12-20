Galatasaray maçı öncesi Göztepe'de 4 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 3 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını açıkladı. İzmir temsilcisi ligin 14. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Göztepe , 3 futbolcusu ve 1 teknik heyet çalışanı olmak üzere toplam 4 kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.

İzmir ekibinin yaptığı açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde 3 futbolcumuz ve 1 teknik heyet personelimizin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan 4 kişi ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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