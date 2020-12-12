12 Aralık 2020, Cumartesi

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Çaykur Rizespor - Göztepe: 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Göztepe'nin serisini Rize bozdu!
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında , sahasında 'yi ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu maçta Karadeniz ekibi, 6 maçtır yenilmeyen temsilcisini 3-2 mağlup ederek serisini bozdu ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 12. haftasında , sahasında 'yi ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu maçta Karadeniz ekibi, 6 maçtır yenilmeyen temsilcisini 3-2 mağlup ederek serisini bozdu ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 45+4. (p) dakikada Fernando Henrique Boldrin, 57. dakikada Konrad Michalak ve 90+2. dakikada Milan Skoda kaydetti.

Göztepe'nin golleri ise, 66. dakikada Yalçın Kayan ve 81. dakikada Stefano Napoleoni'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 15'e yükseltirken, Göztepe 18 puanda kaldı.

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