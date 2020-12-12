Çaykur Rizespor - Göztepe: 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET
Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu maçta Karadeniz ekibi, 6 maçtır yenilmeyen İzmir temsilcisini 3-2 mağlup ederek serisini bozdu ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu maçta Karadeniz ekibi, 6 maçtır yenilmeyen İzmir temsilcisini 3-2 mağlup ederek serisini bozdu ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 45+4. (p) dakikada Fernando Henrique Boldrin, 57. dakikada Konrad Michalak ve 90+2. dakikada Milan Skoda kaydetti.
Göztepe'nin golleri ise, 66. dakikada Yalçın Kayan ve 81. dakikada Stefano Napoleoni'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 15'e yükseltirken, Göztepe 18 puanda kaldı.
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