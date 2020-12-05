Çağdaş Atan Beşiktaş maçında sahada olabilecek mi?
Süper Lig'in 11. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ligde ilk kez yenilgi alan Akdeniz ekibinde teknik direktör Çağdaş Atan, kırmızı kart gördü. Peki, 40 yaşındaki çalıştırıcı Beşiktaş maçında sahada olabilecek mi? İşte detaylar...
Genç teknik adamın kaç maç ceza alacağı Beşiktaş maçında sahada olup olmayacağını belirleyecek. 1 maç ceza alması halinde cezasını hafta içinde oynanacak Göztepe - Alanyaspor erteleme maçında çekecek.
2 MAÇ CEZA ALIRSA BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK!
Çağdaş Atan 2 maç ceza alırsa Beşiktaş ile oynanacak olan karşılaşmada takımın başında sahadaki yerini alamayacak. Futbol Disiplin Talimatı 18. madde ve Disiplin Talimatı 94. maddede ceza aldığı müsabakayı takiben ilk resmi maçta görev alamayacağı açıkça belirtiliyor.
İşte o maddeler
FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI 18. MADDE
Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte maça katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.
DİSİPLİN TALİMATINDA 94. MADDE
Resmi müsabakalarda, oyun disiplinini bozan futbolcu ve diğer görevliler, Disiplin Kurulu tarafından daha ağır bir ceza verilmediği takdirde o müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada görev alamaz.
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