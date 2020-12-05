Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği sahasında ligin forma ekibi Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Başkent ekibi, böylelikle 6 hafta aradan sonra 3 puana kavuştu. Akdeniz temsilcisi ise ligde ilk mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'in 11. hafta maçında Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 2-1 kazandı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Berat Özdemir ve 75'te Candeias attı. Akdeniz temsilcisinin tek golü ise 83. dakikada Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle geldi. Konuk ekibinde Bakasetas 90+4'te penaltıdan yararlanamadı.

ÇAĞDAŞ ATAN GÖZTEPE MAÇINDA YOK

Akdeniz temsilcisinde ayrıca teknik direktör Çağdaş Atan kırmızı kart gördü. Atan, hafta içinde Göztepe ile oynanacak erteleme maçında sahada olamayacak. 2 maç ceza alması durumunda ise 12. haftadaki Beşiktaş maçını da kaçıracak.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 6 hafta aradan sonra kazandı ve puanını 8'e yükseltti. Alanyaspor ise ligde ilk yenilgisini aldı ve 23 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada topu ceza sahası yayının önünde bulan Bakasetas'ın sert şutunu kaleci kaleci Nordfelt güçlükle çıkardı.

24. dakikada Johansson'un sağ kanattan ayağının dışı ile açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias az farkla topu dışarıya attı.

30. dakikada Stancu ceza sahası içinden pasını ceza sahası dışında müsait durumda olan Candeias'a verdi. Candeis'ın sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Marafona güçlükle çıkardı.

39. dakikada Soner Dikmen'in açtığı ortaya hareketlenen Arda Kızıldağ'ın şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

40. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu iyi takip eden Berat Ayberk Özdemir ceza sahası dışından çektiği sert şut ağlarla buluştu. 1-0

67. dakikada Gençlerbirliği'nde girdiği mücadeleden topu kaparak çıkan Soner Dikmen'in ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Marafona'da kaldı.

75. dakikada kontra atak yakalayan Gençlerbirliği'nde Sio, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası içindeki Candeias ile buluşturdu. Sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Marafona'nın sağından ağlara gönderen Candeias farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 2-0

83. dakikada VAR incelemesi sonucu penaltı kazanan Alanyaspor'da topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlığı ağlara göndererek farkı 1'e indirdi. 2-1

90+2. dakikada Alanyaspor'da sol kanatta Hasan Ayaroğlu'nun pasıyla buluşan Babacar'ın şutu, az farkla sağ taraftan dışarı çıktı.

90+4. dakikada VAR incelemesi sonucu Alanyaspor bir kez daha penaltı kazandı. Bakasetas'ın penaltı vuruşunu kaleci Nordfelt kurtardı.

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