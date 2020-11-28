28 Kasım 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe deplasmanda ilk peşinde!

Göztepe ilk peşinde!
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.11.2020

'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak , bu sezon deplasmanda ilk kez kazanmak istiyor. İzmir ekibi, daha önce aldığı 2 galibiyeti de iç sahada almıştı.

Üst üste de galibiyet yüzü göremeyen Göz-Göz seri yakalayamadı. İlk hafta evinde Yukatel Denizlispor'u 5-1'le geçen İzmir ekibi, geçen hafta ise MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek 6 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. deplasmanlarda ise yenilgi yüzü görmedi ancak galibiyete de uzanamadı.

Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa müsabakaları da golsüz sona erdi. Göz-Göz tek yenilgisini Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı 3-2'lik skorla aldı.

Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de toplam 6 oyuncuya koronavirüs teşhisi konuldu. Sakatlıkları süren Alpaslan ve Ideye'nin ise kesin olarak Sivas'a götürülmeyeceği açıklandı. Ndiaye ve Nwobodo'nun durumları da maç günü netlik kazanacak.

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku! 2 futbolcu pozitif haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku! 2 futbolcu pozitif Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku! 2 futbolcu pozitif
Andre Ayew Süper Lig'e geri dönüyor! Andre Ayew Süper Lig'e geri dönüyor!
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör