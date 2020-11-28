Göztepe deplasmanda ilk peşinde!

Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Göztepe, bu sezon deplasmanda ilk kez kazanmak istiyor. İzmir ekibi, daha önce aldığı 2 galibiyeti de iç sahada almıştı.

Üst üste de galibiyet yüzü göremeyen Göz-Göz seri yakalayamadı. İlk hafta evinde Yukatel Denizlispor'u 5-1'le geçen İzmir ekibi, geçen hafta ise MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek 6 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Göztepe deplasmanlarda ise yenilgi yüzü görmedi ancak galibiyete de uzanamadı.

Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa müsabakaları da golsüz sona erdi. Göz-Göz tek yenilgisini Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı 3-2'lik skorla aldı.

Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de toplam 6 oyuncuya koronavirüs teşhisi konuldu. Sakatlıkları süren Alpaslan ve Ideye'nin ise kesin olarak Sivas'a götürülmeyeceği açıklandı. Ndiaye ve Nwobodo'nun durumları da maç günü netlik kazanacak.

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