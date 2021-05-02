Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor evinde gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada sahasında Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. İzmir ekibi rakibini 3-2 mağlup etti.



Ev sahibi takımın gollerini; 5. dakikada Fredy (P), 67. dakikada Podolski kaydetti.



Konuk ekibin golleri ise, 31. dakikada Esiti, 66. dakikada Jahovic ve 84. dakikada Atınç'tan geldi.



Bu sonucun ardından Antalyaspor 43 puanda kalırken, Göztepe ise 51 puana yükseldi.



MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada sol kanattan Kudriashov'un yerden pasına hareketlenen Eren Albayrak, ceza sahası içerisinde Esiti'nin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.



5. dakikada topun başına geçen Fredy, topu ve kaleci ayrı köşelere göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0



31. dakikada gelişen Göztepe atağında sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Halil, yerden topu ceza sahası dışına bıraktı. Topun gelişine sert bir vuruş yapan Esiti, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1



37. dakikada ceza sahasına giren Omar İmeri, sağ kanattan bindiren Bünyamin Balcı'nın önüne yerden güzel bir pas verdi. Bünyamin Balcı'nın yerden sert şutunda, topu kaleci kornere çeldi.



54'üncü dakikada Amilton'un sol çaprazdan ceza alanına ortasında, Omar Imeri kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldı Vuruşunda kaleci gole izin vermedi.



58'inci dakikada Lukas Podolski rakip ceza sahasına girmeden şansını denedi. Top üstten auta gitti.



66'ncı dakikada Halil Akbunar ceza alanı dışı sağ çaprazından yaptığı ortada Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.



67'nci dakikada Bünyamin Balcı sağ kanattan ceza alanına ortaladı. Podolski topa kafa ile dokundu, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 2-2.



84'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu Berkan Emir kullandı. Ceza sahasına yapılan ortada yerden seken topa Atınç Nukan'un vuruşu üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-3.



87'nci dakikada Nuri Şahin'in sol kanattan ceza alanına ortasında, Veysel Sarı, topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleye giden topu Atınç Nukan çizgi üzerinden kafayla çıkardı.



Karşılaşma konuk takım Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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