27 Kasım 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de iki futbolcunun corona virüsü (koronavirüs) testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku! 2 futbolcu...
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

ekiplerinden 'de 2 futbolcunun daha corona virüsü (koronavirüs) testi pozitif çıktı. İşte detaylar...

'de pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek 'de bugün gerçekleştirilen corona virüsü testlerinde 2 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, " A takımımıza yapılan rutin Kovid 19 PCR testi neticesinde 2 sporcumuzun daha pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" dendi.
Göztepe'de Mossoro ve Burak'ın koronavirüs tedavisi sonlanıp, toplam vaka sayısı yine 6'ya yükseldi.

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