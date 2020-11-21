21 Kasım 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Fenerbahçe Beko Alex Perez transferini açıkladı

Transfer resmen açıklandı! İşte sözleşme süresi
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

ING Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague ekibi , forması giyen Meksikalı oyun kurucu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

, 'nden 'i ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, kadrosunu Alex Perez ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, başarılı oyuncuyla 2020-2021 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden Perez'in transferine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, Meksikalı oyun kurucu Alex Perez (1.91) ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır. 1 Temmuz 1993 tarihinde , California'da dünyaya gelen Alex Perez, profesyonel basketbol kariyerine 2013-14 sezonunda 'nın Soled de Mexicali takımında başladı.

2016 yılına dek ülkesinde forma giyen Perez, Meksika dışındaki ilk deneyimini 2016'da 'in Maccabi Haifa takımıyla geçirdi. 2016 yılının Aralık ayında ülkesine dönerek Soled de Mexicali takımıyla tekrar anlaşan Perez, 2017'nin nisan ayında ise Arjantin'in de Almagro ekibine transfer oldu.

Alex Perez'e Avrupa'da üst seviyelerin yolunu açan transfer hareketi 2017 yazında gerçekleşti. 2017-18 sezonu için 'nın VEF Riga ekibiyle anlaşan başarılı oyun kurucu, özellikle VTB Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. VTB'de 27 maçta forma giyen Alex, bu karşılaşmalarda 13.0 sayı, 5.9 asist, 3.2 ribaund ve 1.3 top çalma istatistikleri yakaladı.

Alex Perez kimdir? Alex Perez kaç yaşında? Alex Perez nereli?

2018-19 sezonunda Banvit formasıyla yolu ülkemize düşen Alex Perez, çıkışını Bandırma ekibinde de sürdürdü. Banvit ile hem Türkiye Ligi'nde hem de FIBA 'nde oldukça başarılı maçlar çıkaran Perez, ligimizde 14.7 sayı, 5.6 asist ve 2.7 ribaund; Şampiyonlar Ligi'nde ise 12.8 sayı, 5.1 asist ve 3.4 ribaund istatistikleri tutturdu.

Banvit'teki etkili performansı, Alex Perez'in 26 yaşında ilk kez EuroLeague'de forma giymesini sağladı. gibi EuroLeague'in ekol ekiplerinden biri tarafından tercih edilen Perez, yedi EuroLeague, yedi de Litvanya Ligi karşılaşmasında forma giydi. Ailevi nedenlerden dolayı Zalgiris'ten ayrılan Alex Perez, 2020-21 sezonunda Avrupa'ya Bahçeşehir Koleji formasıyla döndü.

2020-21 sezonunun geride kalan bölümünde EuroCup'ta 12.7 sayı, 4.4 asist, 2.6 ribaund, 1.3 top çalma ve 12.7 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Perez, özellikle Rusya deplasmanında çıktığı Kazan karşılaşmasında 33 sayı, 3 asist, 3 top çalma ve 2 ribauntluk harika bir performans göstermişti.

Saf bir oyun kurucu olan Alex Perez, özellikle oyunu yönlendirme becerisi, yüksek enerjisi ve çabukluğuyla tanınıyor. Başarılı oyuncu, pasör özelliklerinin yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden sunabildiği hücum tehdidi ve çembere atak edebilme özellikleriyle de Fenerbahçe guard rotasyonunun en önemli parçalarından biri olacak.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Alex Perez'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Süper Lig ekibinde Covid-19 şoku! 4 futbolcu daha pozitif Süper Lig ekibinde Covid-19 şoku! 4 futbolcu daha pozitif
Stoch Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı Stoch Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku! 2 futbolcu... Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku! 2 futbolcu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör