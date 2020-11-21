Fenerbahçe Beko Alex Perez transferini açıkladı
ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekibi Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji forması giyen Meksikalı oyun kurucu Alex Perez ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Bahçeşehir Koleji'nden Alex Perez'i transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, kadrosunu Alex Perez ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, başarılı oyuncuyla 2020-2021 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden Perez'in transferine ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, Meksikalı oyun kurucu Alex Perez (1.91) ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır. 1 Temmuz 1993 tarihinde San Diego, California'da dünyaya gelen Alex Perez, profesyonel basketbol kariyerine 2013-14 sezonunda Meksika'nın Soled de Mexicali takımında başladı.
2016 yılına dek ülkesinde forma giyen Perez, Meksika dışındaki ilk deneyimini 2016'da İsrail'in Maccabi Haifa takımıyla geçirdi. 2016 yılının Aralık ayında ülkesine dönerek Soled de Mexicali takımıyla tekrar anlaşan Perez, 2017'nin nisan ayında ise Arjantin'in San Lorenzo de Almagro ekibine transfer oldu.
Alex Perez'e Avrupa'da üst seviyelerin yolunu açan transfer hareketi 2017 yazında gerçekleşti. 2017-18 sezonu için Letonya'nın VEF Riga ekibiyle anlaşan başarılı oyun kurucu, özellikle VTB Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. VTB'de 27 maçta forma giyen Alex, bu karşılaşmalarda 13.0 sayı, 5.9 asist, 3.2 ribaund ve 1.3 top çalma istatistikleri yakaladı.
2018-19 sezonunda Banvit formasıyla yolu ülkemize düşen Alex Perez, çıkışını Bandırma ekibinde de sürdürdü. Banvit ile hem Türkiye Ligi'nde hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oldukça başarılı maçlar çıkaran Perez, ligimizde 14.7 sayı, 5.6 asist ve 2.7 ribaund; Şampiyonlar Ligi'nde ise 12.8 sayı, 5.1 asist ve 3.4 ribaund istatistikleri tutturdu.
Banvit'teki etkili performansı, Alex Perez'in 26 yaşında ilk kez EuroLeague'de forma giymesini sağladı. Zalgiris Kaunas gibi EuroLeague'in ekol ekiplerinden biri tarafından tercih edilen Perez, yedi EuroLeague, yedi de Litvanya Ligi karşılaşmasında forma giydi. Ailevi nedenlerden dolayı Zalgiris'ten ayrılan Alex Perez, 2020-21 sezonunda Avrupa'ya Bahçeşehir Koleji formasıyla döndü.
2020-21 sezonunun geride kalan bölümünde EuroCup'ta 12.7 sayı, 4.4 asist, 2.6 ribaund, 1.3 top çalma ve 12.7 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Perez, özellikle Rusya deplasmanında çıktığı Kazan karşılaşmasında 33 sayı, 3 asist, 3 top çalma ve 2 ribauntluk harika bir performans göstermişti.
Saf bir oyun kurucu olan Alex Perez, özellikle oyunu yönlendirme becerisi, yüksek enerjisi ve çabukluğuyla tanınıyor. Başarılı oyuncu, pasör özelliklerinin yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden sunabildiği hücum tehdidi ve çembere atak edebilme özellikleriyle de Fenerbahçe guard rotasyonunun en önemli parçalarından biri olacak.
Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Alex Perez'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz."
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