Alex Perez kimdir? Alex Perez kaç yaşında? Alex Perez nereli?

ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji giyen Meksikalı basketbolcu Alex Perez'i kadrosuna kattı. Bahçeşehir, Perez'in sarı-lacivertli takıma transfer olduğunu resmen açıkladı. 27 yaşındaki basketbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin ardından basketbolseverler "Alex Perez kimdir?", "Alex Perez kaç yaşında?" ve Alex Perez hangi takımda oynuyor gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Alex Perez ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra THY EuroLeague'de aldığı peş peşe yenilgilerle düşüşe geçen ve son olarak deplasmanda Real Madrid'e 94-74'lük skorla mağlup olan Fenerbahçe Beko, transfer hamlelerine erken başladı. Sarı-lacivertliler, Bahçeşehir Koleji forması giyen Meksikalı oyun kurucu Alex Perez'i kadrosuna kattı.

Alex Perez kimdir?

Tam adı Alejandro Daniel Pérez Kaufmann olan basketbolcu, 1 Temmuz 1993'te ABD'nin San Diego kentinde dünyaya geldi. Meksikalı oyuncu; Soles de Mexicali, Bucaneros de La Guaira, Maccabi Haifa, San Lorenzo ve VEF Riga formalarını giymesinin ardından 2018 yılında Banvit'e transfer oldu. Bandırma ekibinde Basketbol Süper Ligi'nde 14.7 sayı, 5.6 asist, 2.8 ribaund, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 12.8 sayı, 5.1 asist, 3.4 ribaund ve 1.9 çalma ortalamaları tutturan Perez, Banvit'teki başarılı performansının ardından 2019'da THY EuroLeague ekibi Zalgiris Kaunas'a transfer oldu. Litvanya ekibinden kişisel sebeplerden dolayı ayrılan 27 yaşındaki oyun kurucu, sezon başında Bahçeşehir Koleji ile sözleşme imzalamıştı. 1.91 boyundaki Meksikalı basketbolcu, Bahçeşehir'de 8.8 sayı, 5.8 asist ve 2.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

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