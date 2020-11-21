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BASKETBOL

Alex Perez kimdir? Alex Perez kaç yaşında? Alex Perez nereli?

Alex Perez kimdir? Alex Perez kaç yaşında? Alex Perez nereli?
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

ING ve EuroLeague ekiplerinden Beko, giyen Meksikalı basketbolcu 'i kadrosuna kattı. Bahçeşehir, Perez'in sarı-lacivertli takıma olduğunu resmen açıkladı. 27 yaşındaki basketbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin ardından basketbolseverler "Alex Perez kimdir?", "Alex Perez ?" ve Alex Perez hangi takımda oynuyor gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Alex Perez ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra EuroLeague'de aldığı peş peşe yenilgilerle düşüşe geçen ve son olarak deplasmanda 'e 94-74'lük skorla mağlup olan Beko, hamlelerine erken başladı. Sarı-lacivertliler, forması giyen Meksikalı oyun kurucu 'i kadrosuna kattı.

Alex Perez kimdir?

Tam adı Alejandro Daniel Pérez Kaufmann olan basketbolcu, 1 Temmuz 1993'te ABD'nin kentinde dünyaya geldi. Meksikalı oyuncu; Soles de Mexicali, Bucaneros de La Guaira, Maccabi Haifa, ve VEF Riga formalarını giymesinin ardından 2018 yılında Banvit'e transfer oldu. Bandırma ekibinde 'nde 14.7 sayı, 5.6 asist, 2.8 ribaund, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 12.8 sayı, 5.1 asist, 3.4 ribaund ve 1.9 çalma ortalamaları tutturan Perez, Banvit'teki başarılı performansının ardından 2019'da THY EuroLeague ekibi 'a transfer oldu. Litvanya ekibinden kişisel sebeplerden dolayı ayrılan 27 yaşındaki oyun kurucu, sezon başında Bahçeşehir Koleji ile sözleşme imzalamıştı. 1.91 boyundaki Meksikalı basketbolcu, Bahçeşehir'de 8.8 sayı, 5.8 asist ve 2.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

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