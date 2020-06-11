11 Haziran 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Gözler Kagawa'da

Gözler Kagawa'da
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.06.2020

Transferde elini sıkı tutan sarı-kırmızılı yönetim, ’tan ’ya giden Japon maestro ile temasta. Kagawa’ya Almanya ve ’dan talipler var.

Önceki sezon 'taki başarılı performansıyla dikkatleri çeken , yeniden yolunda. Bu yıl İspanya 2. Ligi ekiplerinden 'da forma giyen Japon 10 numaranın, ile anlaştığı ve yeni sezonda 'e geleceği iddia edildi. Ancak 31 yaşındaki maestroya; Almanya, ve ülkesi Japonya'dan da teklifler olduğu bildirildi. Zaragoza ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2021'de sona erecek. Kagawa'nın piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon euro.

TÜRKİYE'DEN MUTLU AYRILDI

Japonya'da 97 kez milli olan ve 31 gol atan Kagawa, bu sezon LaLiga 2'de Zaraoza ile 26 karşılaşmaya çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bu karşılaşmalarda sadece 2 kez sarı kart gören 1.75'lik maestronun performansından memnun kalmayan ve koronavirüs sonrası ekonomik küçülmeye giden İspanyol ekip, futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi. Türkiye'den mutlu ayrılan Kagawa'nın Göztepe'ye ise sıcak baktığı öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Beto uyarısı Beto uyarısı
Testten geçtiler Testten geçtiler
Göztepe tek yürek Göztepe tek yürek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör