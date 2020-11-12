12 Kasım 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de 2 futbolcu ve 1 teknik heyet personeli corona virüsüne yakalandı

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku! 2 futbolcu...
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 Giriş Tarihi: 12.11.2020

ekibi 'de, corona virüsü şoku yaşanıyor. ekibi 2 futbolcusu ve 1 personelinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

ekibi 'de, corona virüsü şoku yaşanıyor. ekibi 2 futbolcusu ve 1 personelinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Görünen lüzum üzerine yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde iki futbolcumuz ve bir teknik heyet personelimizin sonucu pozitif olarak çıkmıştır. Testi pozitif çıkan üç kişi de ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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