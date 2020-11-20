Miroslav Stoch Göztepe yolunda! Görüşmeler sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Bursaspor formalarını giyen Slovak futbolcu Mirosloav Stoch'u transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar...

Süper Lig'e 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle başlamasına rağmen oynadığı son 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe'de yönetim, ara transfer döneminde sol kanada takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Slovak sol kanat oyuncusu Miroslav Stoch'a kanca attı. Son olarak Yunan ekibi PAOK'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcunun bonservis engelinin bulunmadığı belirtildi. Yönetimin, yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Transferin bir-iki hafta içinde şekilleneceği açıklandı.

BURSA'DA DA OYNADI

Miroslav Stoch, PAOK'un yanı sıra FC Nitra, Chelsea, Twente, Fenerbahçe, Al-Ain, Bursaspor ve Slavia Prag da da oynadı. 60 kez Slovakya Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcu 6 kez de fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değerinin de 1.5 milyon euro olduğu öğrenildi.

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